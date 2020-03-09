8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı.
09.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:23
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı. İstanbul'da bulunan Venezia Mega Outlet alışveriş merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ziyaretçilerine karanfil dağıtırken ayrıca isteyen misafirlere Hint kınasıyla geçici dövme yapıldı.
- İstanbul
Çocukları ile ziyarete gelen aileler için de ücretsiz çiçek dikim atölyeleri gerçekleştirildi. Anneleri ile saksılara çiçek diken küçük ziyaretçiler hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.
- İstanbul
Kaynak: DHA