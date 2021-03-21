8 Mart'ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber
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8 Mart'ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber

21.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:05
8 Mart'ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uzaklaştırma aldırdığı eşi tarafından bıçaklanan Hatice Yıldız (44) 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uzaklaştırma aldırdığı eşi tarafından bıçaklanan Hatice Yıldız (44) 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Yıldız'ın Pazartesi günü taburcu edildiği evinde fenalaşınca gece hastaneye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay 8 Mart tarihinde Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartman 1. kat dairesinde meydana geldi. 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı. Yaşanılan kavganın ardından Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız(44) hakkında 3 Mart tarihinde uzaklaştırma kararı aldırdı. Mustafa Yıldız'ın Denizli'de yaşayan 2 halası gelerek çiftleri barıştırmak istedi. Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız'ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa Yıldız eşi Hatice ve oğlu F.'yi (18)'ı bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A.'nın da(14) elini cam kesti. Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız, polis merkezine giderek teslim oldu. Hatice ve F. Yıldız ile elini cam kesen A. Yıldız (14) ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Yıldız' yoğun bakım servisinde asayiş ekiplerine verdiği ifadede kocası Mustafa Yıldız'dan şikayetçi olduğu bildirildi. Karısı ve oğlunu bıçaklayan Mustafa Yıldız, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Manavgat Adliyesince kasten adem öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Yıldız ve oğlu Furkan (18) 11 gün tedavi gördükten sonra 19 Mart Pazartesi günü taburcu edilerek evlerine dönmüşlerdi. Hatice Yıldız'ın dün gece fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Hatice Yıldız'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

8 Mart'ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber
8 Mart'ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber
8 Mart'ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber
8 Mart'ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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