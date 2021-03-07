8 Mart'ta engelli kadınları ve çilekeş annelerini unutmadılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçe genelindeki hasta ve engelli kadınları unutmadı.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde, hasta ve engelli kadınlara çeşitli hediyeler verilirken, onlarla bol bol sohbet edildiği gözlendi.

Engelli annelerine de insanüstü çabalarla evlatlarına sahip çıkarak, onlar için yaptıkları fedakarlıklar nedeniyle teşekkür edildiği ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Özlemiş, toplumun kadınlar gününde, engelli kadınların da farkına varması gerektiğine işaret etti.

Engelli kadınlar arasında zihinsel sorunları bulunanların yaşam koşullarının büyük güçlüklerle sürdüğünü belirten Güler Çapraz Özlemiş, "Ancak bu engelli kadınlarımız evlerinin dört duvarlarında adeta izole edilmiş bir hayat yaşama itilmiş durumdadırlar. Bu tür ağır engelli kadınlarımızı dernek bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkarıp, en azından engelli kader arkadaşlarıyla bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Ama yine de bu yaptığımız o kardeşlerimiz için ne yazık ki yeterli olamıyor. Engelli kadınlarımızın çilekeş anneleri ise çocukları için kendi hayatlarını hiçe sayan bir yaşamı tercih etmiş durumdalar. Böylesi fedakarlığın karşısında kayıtsız kalabilmek elbette mümkün değil. Bu yüzden de bizler BOED yönetimi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem bu kanayan yaraya dikkat çekebilmek, hem de engelli annelerinin realitesini gözler önüne serebilmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdik. İnşallah yaptığımız bu çalışma amacına ulaşır ve toplumumuzu bir nebze olsun engelli kadınların da bu dünyada var olduğu gerçeğinin farkına varır. Bu duygularla tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü de en içten dileklerimizle kutluyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı