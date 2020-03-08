8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi - Haber
Milliyetçi Hareket Partisi, Dünya Kadınlar Günü, MHP, Güncel

8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.

08.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:42
8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde MHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Devrekli kadınlara yönelik özel program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından davetlilere hitap eden Devrek MHP Kadın Kolları Başkanı Nursen Atar," Öncelikle kadın kolları başkanlığımız tarafından tertip edilen programımıza hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın kollarımız tarafından kadınlarımıza yönelik tamamen ücretsiz olarak bir program tertip ettik. Düzenlenen programımıza öncelikle şehitlerimiz ve ordumuz için Fetih suresi okuyarak başladık. Şu günlere özellikle Mehmetçiğimizin duaya çok ihtiyacı var. Program içinde sizlere çam sakızı çoban armağanı günün anısına çeşitli hediyeler ve ikramlarla umarız sizlere unutulmaz bir gün yaşatırız davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize teşkilatım adına tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu


. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Gülben Ergen Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao İrfan Can Gökhan Gönül Arda Kardeşler Hikmet Karaman
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: 8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 18:46:16. #1.14#