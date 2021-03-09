8 Mart Survivor kim kazandı? Survivor kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı?Survivor ödül oyunu ne?
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8 Mart Survivor kim kazandı? Survivor kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı?Survivor ödül oyunu ne?

09.03.2021 05:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 05:12
8 Mart Survivor kim kazandı? Survivor kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı?Survivor ödül oyunu ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç için kıyasıya yarıştı. Peki, 8 Mart Survivor kim kazandı? Survivor kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyunu ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 8 Mart 2021 Survivor ödülü ise sandviç ve havuçlu kek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün sandviç ve kek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda sandviç ve havuçlu kek verilecek! Peki, 8 Mart Survivor kim kazandı? Survivor kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyunu ne?

8 MART SURVİVOR KİM KAZANDI? SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021, 8 Mart Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu 6-4 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ederken, son bir hamle ile Gönüllüler 10-7 ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayı olarak Gönüllüler takımından Aleyna, Ünlüler takımında Öykü eleme adayıydı. Batuhan birinci olduğu için eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU NE?

8 Mart Survivor ödül oyunu ödülü 2 tane sandviç ve havuçlu kek oldu.

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