8 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

8 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mart Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mart Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3247386

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah EFDAL, ERİNÇ, ORHAN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk bölgelerinde 08/03/2021 09:00:00 - 08/03/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3256421

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk/ BOYALIK mah HACI SALİM AĞA sk bölgelerinde 08/03/2021 09:00:00 - 08/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3250563

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BERKANT, BİRHAN, DURUSU, GÜNGÖRMÜŞ, NURSEMA, ULUCA, YILDIRIM BEYAZIT, YUKARI PINAR, YÜZBAŞI, ÇELİKBİLEK, ÇİSİL sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1169. sk bölgelerinde 08/03/2021 10:00:00 - 08/03/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3252920

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah FATİH, GÜLÇİN, HASAN TAHSİN, TEZEL sk bölgelerinde 08/03/2021 14:00:00 - 08/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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