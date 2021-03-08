8 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 8 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.8 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

8 MART PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 15°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 11°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 9°C Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 10°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

8 MART PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava Sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

8 MART PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

8 MART PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yerel olarak pus ve sis olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacak ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yarın doğu ve kuzey yönlerden hafif, kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.