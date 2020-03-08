8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz"TOHM, Türkiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri""2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye...

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz "TOHM, Türkiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri" "2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye rekoru kırıldı""Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmuş hiçbir insana bizim 'devşirme' deme hakkımız yok""Koronavirüs'ten en az nasıl etkilenebilirizin yolunu bulmaya çalışıyoruz" "2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye rekoru kırıldı""Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmuş hiçbir insana bizim 'devşirme' deme hakkımız yok""Koronavirüs'ten en az nasıl etkilenebilirizin yolunu bulmaya çalışıyoruz" SÜPER LİG 13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar günü izinli geçirecek. TFF 1'İNCİ LİG16.30 Akhisarspor - Osmanlıspor19.00 Altınordu - Cesar Grup Ümraniyespor TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak. BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Teksüt Bandırma - Sigortam.net İTÜ Basket15.15 Beşiktaş Sompo Sigorta - Fenerbahçe Beko17.30 TOFAŞ - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi15.00 Karayolları - Nilüfer Belediyespor15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları15.00 Fenerbahçe Opet - PTT18.30 Eczacıbaşı VitrA - Atlasglobal Yeşilyurt19.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank ATLETİZM09.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" yapılacak. AVRUPA'DAN FUTBOL16.00 Real Valladolid - Athletic Bilbao (Enes Ünal)16.30 Feyenoord - Willem II (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)17.00 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)18.00 Kopenhag - Horsens (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.00 Levante - Granada (İsmail Köybaşı)19.00 Slavia Prag - Sparta Prag (Semih Kaya)20.00 Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)22.45 Juventus - Inter (Merih Demiral*) 23.00 Lille - Lyon (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)

Kaynak: DHA