8 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? 10 Numara bilet sorgulama nasıl yapılır? On Numara çekilişi canlı sonuç takibi!

Bugün On Numara Çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 8 Mart On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 8 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? 8 Mart 2021 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 8 Mart Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı? 10 Numara nasıl oynanır? On numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango İdaresi Online 8 Mart tarihli On Numara sonuçlarını açıklıyor! On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 8 Mart yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Peki, 8 Mart On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 8 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 8 Mart 2021 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mart 2021 On numara sonuçları saat 20.00'de açıklanacak!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI BURADAN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!

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ON NUMARA ÇEKİLİŞ TAKİBİ

8 Mart On Numara sonuçları kazandıran numaralar henüz açıklanmadı. 10 Numara çekilişi ve sonuçlarını Milli Piyango İdaresi Bakanlığı'nın online sitesinde canlı olarak takip edebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır.

80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin. Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir. İptal Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.