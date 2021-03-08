8 Mart Kadınlar Günü

Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleşen yemekte Kur'an-ı Kerim okundu şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, şehit ve gazi ailelerine çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Pehlivan, "Sizlerin çocukları, eşleriniz ve kardeşleriniz sayesinde burada huzur içinde yaşayabiliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet gazilerimize de uzun ömürler versin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" diye konuştu.

Dernek Başkanı Hatice Atan da başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün bakanların kabinenin şehit ve gazi ailelerine değer verdiğini belirtti.

Türkiye'de en çok şehit veren illerden birisinin de Şırnak olduğunu anımsatan Atan, şunları kaydetti:

"Siz şehit ve gazi aileleri hep gönlümüzdesiniz, sizler sayesinde her şey daha güzel olacak. Kadınlar isterse bütün engelleri aşar, kadının isteyip yapamadığı çok az şey var. Terör örgütünün belini büken sizlersiniz. Hacire anamız Diyarbakır'da terör örgütüne ' Edi bese' (Artık yeter) dedi kıvılcım Şırnak'a, Van'a, Hakkari'ye kadar uzandı. Terör örgütü yine sizler sayesinde bitecek inşallah. Gününüz kutlu olsun, nice güzel günler sizlerin olsun, hepinizin ellerinden öpüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük