8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor
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8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor

Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkanlarına ulaşmakta zorluk çekiyor.

09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47

Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkanlarına ulaşmakta zorluk çekiyor. Medyada temsil düzeyi zayıf olan gecekondulu kadınların gündelik hayatlarından, kentte yaşadıklarından kesitler paylaştığımız serinin ilk bölümünde, Gülsüm Bayar'ın hikayesini izliyoruz.

8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor

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8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor

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