8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor
Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkanlarına ulaşmakta zorluk çekiyor.
09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47
Kentlerde yaşayan birçok kadın kent imkanlarına ulaşmakta zorluk çekiyor. Medyada temsil düzeyi zayıf olan gecekondulu kadınların gündelik hayatlarından, kentte yaşadıklarından kesitler paylaştığımız serinin ilk bölümünde, Gülsüm Bayar'ın hikayesini izliyoruz.
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: 8 MART: İzmir'de yaşıyor ama İzmir'i göremiyor