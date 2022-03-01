8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü davasında sanık savunmaları alındı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda, geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde attıkları sloganlar nedeniyle haklarında dava açılan 17 kadının yargılanmasına başlandı.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kızı sanık Zelal Buldan savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Biz burada bunlarla uğraşırken dışarıda kadınlar öldürülüyor. Feminist bir kadınım, bu yürüyüşe ilk kez katıldım. Yıldırma politikalarına rağmen bu son olmayacak. Geçen sene yürüyüşte 1 saat boyunca oradaydım. Bulunduğum süre boyunca dağılmamız yönünde bir uyarı yapılmadı. En öndeydim, anons yapılsa duyardım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Attıkları sloganların politik bir eleştiri olduğunu savunan sanık Merve Karakulakküçük, "20-30 bin kadının katıldığı yürüyüşte atılan sloganların tespit edilmesi güçtür. Feminist bir kadınım ve erkek egemen şiddetin karşısında durulan ve evrensel yapılan bu yürüyüşün bir suç olduğunu kabul etmiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıkların da savunmaları alındıktan sonra konuşan sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, ifadesi alınan sanıklar hakkındaki tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, duruşmaya katılmayan bir sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

İddianame kapsamında, Cumhurbaşkanlığına ihbar amaçlı davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl 8 Mart'ta düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde 17 sanık kadının, slogan atarak Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri anlatılıyor.

İstanbul Valiliğinin toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarını belirlediği ve Beyoğlu'nun çeşitli alanlarında basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı, yürüyüş yapılan alanın da bu yasaklı alanlardan biri olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl 8'er aydan 7 yıl 8'er aya kadar hapisleri isteniyor.