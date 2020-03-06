8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru

06.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:20

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Günaydın, mesajında, 8 Mart'ın fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sevgi ve merhamet timsali kadınların gurur günü olduğunu ifade etti.



"Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru, daima özverinin, asaletin, sevginin kaynağı olan kadınlarımız, her türlü takdiri hak etmektedirler" ifadesini kullanan Günaydın, şunları kaydetti:



"Dinimiz annelerimize, kadınlarımıza büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, bir hadisinde 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurarak bundan tam 1500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur. Ülkemiz dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. 20. yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde de Türk kadını eğitimden bilime, spora, sanattan ekonomiye, siyasetten kamu yönetimine, millet ve devlet yapımızın odağında başarı ile yerini alarak, birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadırlar. İlimizde kadınların gerek kamuda, gerek özel sektörde, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle çalışarak üretime katılmaları memnuniyet vericidir."

Günaydın, başta şehit ve gazi eş ve anneleri ile tüm kadınların gününü kutladı.

Rektör Çalış da mesajında, tüm kadınların gününü kutlayarak, kadınlar gününün 1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiği hatırlattı.



Kadınların her zaman zorluklara göğüs gerdiğini, vatanları ve aileleri için büyük çabalar sarf ettiğini vurgulayan Çalış, "Günümüzde gerek bilimsel çalışmalarda gerek sanatta ve siyasette kadınlarımızın başarıları göz ardı edilemeyecek seviyelere ulaşması bizleri mutlu etmektedir. Hayatları boyunca vefakar olan kadınlarımız sadece 8 Mart'ta değil, hayatımızın her anında hatırlamamız gerektiğini unutmamalıyız." açıklamasında bulundu.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise toplumun temelini aile, ailenin temel direğini de kadınların oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan da yayımladıkları mesajda kadınların gününü kutladı.

Kaynak: AA