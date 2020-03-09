8 Mart Dünya Kadınlar Günü Urla'da kutlandı
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Kent Konseyi, Urla, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Urla'da kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

09.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:04
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Urla'da kutlandı

Düzenlenen etkinliğe, Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla Birim Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman ve Urlalı kadınlar katıldı.

Urla Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri ile başlayan program, hikayeleri ile ilham veren sekiz kadının konuşması ile devam etti.

Fedakarlıkları ve sevgi dolu yürekleri ile dünyamızı, daha yaşanabilir hale getiren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Gününü kutlarım diyen Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can; "Bizler Cennet annelerin ayakları altındadır diyen bir inancın, kadını ve erkeği her zaman eşit gören bir medeniyetin devamıyız. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insani bir görevdir. Kadınlarımızın, sadece kadın oldukları için istismara ve şiddete uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve en büyük desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Kadınlarımızın hayatın her alanında var olmaları bizim için çok önemlidir. Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi olarak kadınların toplumsal statüsünün güçlenmesi konusunda, sürdürülebilir adımlar atıyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak temel ilkemizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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