8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi
Savur Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesinde "İris Çiçeği Fotoğraf Sergisi" açıldı.
09.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:16
Savur Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesinde "İris Çiçeği Fotoğraf Sergisi" açıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muhammed Filiz ile Ece Yüksel'in çekmiş olduğu Savur'un 20 simgesel kadınının fotoğraflarının bulunduğu sergi açıldı.
Savur Devlet Hastanesi Başhekim Uğur Kılıçaslan, fotoğraf sergini gezen kadın personellere, hastalara ve katılımcılara İris Çiçeği hediye etti.
Savur Kaymakamı Bayram Türker ve AK Parti Savur İlçe Başkanı Ensari Kavak da sergiyi gezdi.
Kaynak: AA