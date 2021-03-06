8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online olarak yapılacak
06.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:52
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online olarak düzenlenecek.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online olarak düzenlenecek.
Satranç İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası 7-8 Mart 2021 tarihlerinde genel ve kadınlar olmak üzere chess.com platformu üzerinden online olarak düzenlenecek. Söz konusu turnuvaya 6 Mart günü saat 17: 00'ye kadar bilecik.tsf.org.tr adresinden sporcular başvuru yapabilecek. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı