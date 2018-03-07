8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Havada Kutladılar

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası nedeniyle kadınlara uçma deneyimi yaşattı.

UZAYTEM'in 19 Mayıs Yerleşkesi'ndeki pistinden havalanan genel havacılık uçağıyla Kızılırmak Deltası üzerinde uçma keyfi yaşayan kadınlardan Tuğba Elverişli, AA muhabirine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde uçuş tabibi olarak görev yaptığını, havacılık sektöründe çalışmasına rağmen ilk kez uçuş deneyimi yaşadığını söyledi.

Havada olmanın ayrı bir heyecan yaşattığını dile getiren Elverişli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası nedeniyle UZAYTEM'in düzenlediği etkinliği çok anlamlı bulduğunu vurguladı.

Kadın havacı sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Elverişli, kadınların havacılık sektöründe de desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

UZAYTEM Ticaret Müdürü Cafer Akyürek, sivil havacılık için pilot yetiştiren UZAYTEM'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası nedeniyle farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan kadınlar daha sonra birlikte pasta kesti.