8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Kadınlar Mehmetçik Vakfı'na...

Gümüşhane Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hep birlikte Mehmetçik Vakfı'na SMS'le destek oldu.

Bu yıl ki Kadınlar Günü'nün temasını 'Ordumuza teşekkür ve destek' olarak belirleyen Gümüşhaneli kadınlar, özellikle Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonuna dualarla verdikleri desteğin yanısıra ordunun daha geniş imkanlarla donatılması için Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptı.

Etkinlikte bir basın açıklaması yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aysel Akçay, devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü için gecesini gündüzüne katan ve Suriye başta olmak üzere dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında kadınlara, çocuklara yapılan zulümleri durdurmada bütün dünyada herkesin takdirini ve güvenini kazanan kahraman ordumuza teşekkür etmek ve destek olmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla bu yıl ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını 'ordumuza teşekkür ve destek' olarak belirlediklerini kaydeden Akçay, "Bir farkındalık oluşturarak tüm üyelerimizi ve diğer vatandaşlarımızı Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya çağırıyoruz" diyerek katılımcıları cep telefonundan bağış yapmaya çağırdı.

Suriye'de devam eden Zeytin Dalı harekatı nedeniyle orduya Gümüşhaneli kadınlar olarak dualarla en büyük desteği verirken ordunun daha geniş imkanlarla donatılması için Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak istediklerini kaydeden Akçay, "Devletimiz kuvvetli olursa ordumuz kuvvetli olur. Ordumuz kuvvetli olursa kadınından çocuğuna, ihtiyarından gencine tüm vatandaşlarımız evlerimizde rahat oluruz. Bu nedenle imkanı olan tüm kadınlarımızı ve diğer vatandaşlarımızı Mehmetçik Vakfına bağışta bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Akçay'ın çağrısına uyan Kadın Meclisi üyeleri telefonlarından 2582'ye kısa mesaj atarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. - GÜMÜŞHANE