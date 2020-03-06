8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

06.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:30

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, ve Derya Bakbak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Uzer, mesajında, gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan kadınların sevgiyi, nezaketi ve inceliği öğrettiklerinin altını çizerek, üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınların değeri ölçülemeyecek kadar yüksek emekler verdiklerini belirtti.

Koçer de kadın ne kadar güçlü ve iyi yetişmiş olursa, onun yetiştireceği bireylerin de o kadar güçlü olacağını aktararak, "Bilimden sanata, spordan iş dünyasına her alanda elde ettikleri başarılarla ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek göğsümüzü kabartan kadınlarımızı tebrik ediyor, destekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakbak ise topluma güç katan, mücadelesiyle, azmiyle tarihe iz bırakan medeniyeti ayakta tutan ve değerleri yaşatan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

TBMM'de kadın milletvekili sayısının 2002 yılında 24 iken 2018'de 104'ye yükseldiğini ve bu sayının 53'ünün AK Parti sıralarında oturduğunu ifade eden Bakbak, "Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı 2002 yılında yüzde 27,9 seviyesindeyken kadın istihdamı alanında izlediğimiz politikalar ve yürüttüğümüz projeler ile kadın istihdamı sayısını 9 milyona, istihdam oranını da yüzde 35'lere çıkardık. Kadınıyla erkeğiyle en büyük gayemiz ülkemizin bağımsızlığını, birliğini, bütünlüğünü koruyarak güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmektir. Bu inşada elini taşın altına koyacak, kalkınma hamlemize destek verecek kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyor, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da birer mesaj yayımlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA