Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
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Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek

08.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:40
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek

Son dakika gündem haberi: ÇANAKKALE'de narkotik polis ekipleri kordon boyunda kadınlara, karanfil ve maske dağıttı.

ÇANAKKALE'de narkotik polis ekipleri kordon boyunda kadınlara, karanfil ve maske dağıttı. Vatandaşlara, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesini anlattı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kordon boyunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü maske ve karanfil dağıttı. İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle hazırlanan, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi de vatandaşlara tanıtıldı. 

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesi anlatıldı.

Narkotik ekiplerinin sokakta yaptıkları bilgilendirme çalışmaları ilgiyle karşılandı

Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek
Son dakika haberleri | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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