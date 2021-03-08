8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde el emeği sergisi
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde el emeği sergisi

08.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:19
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde el emeği sergisi

Van Büyükşehir Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında el emeği sergisi açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında el emeği sergisi açtı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla Van AVM'de açılışı yapılan sergide Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Sergiyi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, sergide yer alan ürünleri inceledi. Ayrıca sergi alanında kadınlara çanta ve çiçek hediye edildi.

Sergi açılışına Meral Bilmez'in yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurdan Altan Göl katıldı.

Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Kadın Sığınma Evlerinde kalan kadınlar ziyaret edilerek çiçek ve hediye dağıtımı yapıldı. - VAN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde el emeği sergisi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde el emeği sergisi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde el emeği sergisi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde el emeği sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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