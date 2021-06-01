8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bin 200 Fidan Toprakla Buluşturuldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bin 200 Fidan Toprakla BuluşturulduMardin Valisi Mahmut Demirtaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikimine katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bin 200 Fidan Toprakla BuluşturulduMardin Valisi Mahmut Demirtaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla Mardin'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Mardin Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan 20 dekarlık "Mercan Hatıra Ormanında" bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil dağıtan Vali Demirtaş, ardından kadınlarla birlikte fidanları toprakla buluşturup, ilk can suyunu verdi. Toplumun şekillenmesinde annelerin ciddi etkisinin olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, "Kadın bizim açımızdan bir eştir, annedir, öğretici ve öğretmendir. Anne kutsaldır. Anneler iyi bir eğitici olursa toplumda iyi eğitilmiş olur. Bugünün hatırasına 20 dekar üzerinde bin 200 ağaç diktik. Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizde ve Mardin'imizde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü huzur içerisinde kutluyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. " dedi. Gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Birkan Tatlısöz, Gürsel Temurci, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, kurum müdürleri, bazı protokol üyelerinin eşleri, kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: Habermetre