8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun 08-03-2021

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdikleri mücadelenin başlangıcını temsil eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü;

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdikleri mücadelenin başlangıcını temsil eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; sadece kutlama yapılan bir gün olmasının ötesinde, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sorunları ve haklarını gündeme getirmesi bakımından üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir gündür.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bizde bu önemli günü kutluyor, kadınlarımıza daha iyi şartlarda yaşama ve çalışma koşullarına ulaşabildikleri, şiddetin olmadığı ve hayatın her alanında yer alabildikleri güzel bir dünya diliyoruz.

Kaynak: Habermetre