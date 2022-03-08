8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı (2) - Haberler

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı (2)

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar Müzik dinletisi ve folklor gösterisi İsmail Altıntop'un konuşması KAYSERİ - Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

KAYSERİ (AA) - Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar

Müzik dinletisi ve folklor gösterisi

İsmail Altıntop'un konuşması KAYSERİ - Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. (2)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı (2)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı (2)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı (2)

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Müzik, Mart, Güncel, Haberler

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