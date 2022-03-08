8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı (2)
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar Müzik dinletisi ve folklor gösterisi İsmail Altıntop'un konuşması KAYSERİ - Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
KAYSERİ (AA) - Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar
Müzik dinletisi ve folklor gösterisi
İsmail Altıntop'un konuşması KAYSERİ - Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. (2)