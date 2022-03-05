8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusunu "Miss Beren" kazandı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dünya Kadınlar Günü Koşusu düzenlendi. Koşuyu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki 4 numaralı Miss Beren isimli at kazandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Veliefendi Hipodromu'nda Dünya Kadınlar Günü Koşusu gerçekleştirildi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışta 3 yaşlı dişi safkan, 7 İngiliz tayı boy gösterdi. 2 bin metre mesafe üzerinden sentetik pistte koşulan yarışın kazananı Miss Beren isimli at ve jokeyi Özcan Yıldırım oldu. Yıldırım, 2017 ve 2021 yıllarında da bu yarışta birincilik elde etmişti. Kazanan atın sahibi adına Roda Barlık'a kupasını, İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın eşi Nesrin Aladağ ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal takdim etti.

Resimleri sergilenen Nazan Pamuk, "Öncelikle tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Benim sergideki amacım özgür kadınları betimlemek, doğayla birlikte. Kadınların da bu yönde düşüncelerini hayata geçirmesini istiyorum" dedi.