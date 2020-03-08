8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cıbıltepe'de kayak gösterisi yapıldı
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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Dünya Kadınlar Günü, Sarıkamış, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cıbıltepe'de kayak gösterisi yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kayak eğitmenleri gösteri düzenledi.

08.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:42
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cıbıltepe'de kayak gösterisi yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kayak eğitmenleri gösteri düzenledi.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği üyeleri, pankart açıp kayakla şov yaparak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Birinci etap telesiyejinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" pankartı açarak tur atan kayakçılar, ardından pistte gösteri yaptı. Bu anlara şahit olan kayakseverler ve vatandaşlar da alkışlarla kayakçılara destek verdi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü'nde dernek olarak kadınlar için bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce kutlama yaptık. Sarıkamış, ülkemiz ve bütün dünyadaki emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun." dedi.

Ankara'dan ailesiyle birlikte kayak yapmaya gelen Hafize Yazıcı da Sarıkamış'ta olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarım kayak yaparken ben de pistte geziyordum, değerli hocalarımızı gördüm. Çok hoşuma gitti, kadınlar bir gün değil her gün anılmalı. Bu davranışları için hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cıbıltepe'de kayak gösterisi yapıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cıbıltepe'de kayak gösterisi yapıldı

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