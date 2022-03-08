8 Mart Dünya Kadınlar Günü gece koşusuyla kutlandı - Haberler

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü gece koşusuyla kutlandı

AA, Ercan Doğan - Spor
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü gece koşusuyla kutlandı

adidas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gece koşusuyla kutladı.

adidas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gece koşusuyla kutladı.

adidas'tan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen araştırmalara göre kadınların yüzde 84'ünün karanlıkta koşmaktan tedirgin olduğu belirtilerek; tabuları yıkmak, imkansız görünenin aslında ne kadar mümkün olduğunu göstermek ve tüm kadınlara ilham vermek için gece koşusunun organize edildiği kaydedildi.

Galaport'tan başlayan koşuda, katılımcılar Galataport Karaköy adidas mağazası önünden hareketle Eminönü-Sirkeci yönünde 2 kilometre gidiş ve 2 kilometre dönüş olmak üzere toplam 4 kilometre koştu.

Neon stickerlar, bileklikler ve reflektörlü tişörtlerle koşan kadınlar, "gece biz de varız" diyerek renkli bir geceye imza attı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Dünya Kadınlar Günü, Mart, Spor, Haberler

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