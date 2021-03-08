8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

08.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:39

Kentteki YerAltı Çarşısı Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisi Kayıp Gülistan Doku'nun ailesinin yürüyüş yapması - Tunceli Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda, Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce...

Kentteki YerAltı Çarşısı Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisi

Kayıp Gülistan Doku'nun ailesinin yürüyüş yapması - Tunceli

Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda, Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce fotoğraf sergisi açıldı ve stantlar kuruldu.

Meydanda bir araya gelen kadınlar, alandaki sergiyi gezdi, hatıra köşesinde fotoğraf çektirdi.

Vali Mehmet Ali Özkan da kentin çeşitli noktalarında kadın esnaf ve çalışanları ziyaret ederek "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" baskılı turuncu maske ve gül dağıtımı gerçekleştirdi.

Kayıp Doku'nun ailesi yürüyüş düzenledi

Kentte, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi de kızlarının bulunması için yürüyüş yaptı.

Seyit Rıza Meydanı'ndan yürüyüşe geçen Gülistan Doku'nun ablası Aygül, annesi Bedriye ve babası Haşim Doku, Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası girişine karanfil bıraktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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