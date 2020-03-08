8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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Dünya Kadınlar Günü, Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü kadın personeli ve Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, kadınlara gül ve karanfil dağıttı.

08.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:21
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü kadın personeli ve Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, kadınlara gül ve karanfil dağıttı.

Vali Şimşek, eşi Çiğdem Şimşek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Sığınma Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek kadınlara gül dağıttı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir de Dr. Sami Yağız Caddesi'nden geçen kadınlara gül dağıttı.

Başkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle günlerde kadınların penceresinden bakma fırsatı bulduklarını ve bugünleri çok önemsediklerini söyledi.

Niğde Belediyesi olarak bu yıl farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Özdemir, "Billboardlara yapıştırdığımız gülleri kadınlarımıza sunuyoruz. Sadece billboardlarla günü kutlamayalım ve bunu fiiliyata da dökelim istedik. Billboardlara 'Bu güller tabi ki de sizin, alabilirsiniz' notu düşerek kadınlarımıza gülleri verdik." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da kadın personellere karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler de Ömer Halisdemir Meydanı'nda kadınlara gül dağıttı.


Başkomser Merve Kalem Çukurca da Emniyet Müdürlüğü olarak bütün kadınların gününü kutladıklarını aktararak, kadınların yanlarında olduklarını göstermek için gül verdiklerini ifade etti.

Niğde Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de Dr. Sami Yağız caddesinde kadınlara gül dağıttı.

Kaynak: AA

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