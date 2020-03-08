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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Hacı Bektaş Vakfı Sivas Şube Başkanı Gülümser Altuntaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:50
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Hacı Bektaş Vakfı Sivas Şube Başkanı Gülümser Altuntaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Altuntaş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart'ın eşitlik ve özgürlük mücadelesinin temelinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

Kadın mücadelesindeki bu başarının bugün dünya ölçeğinde kadın erkek eşitliği ya da pozitif ayrımcılık gibi kavramları gündeme getirdiğini belirten Altuntaş, kadın cinayetlerine de dikkati çekti.

Bu yılın ocak ayında 27 kadının, şubat ayında ise 22 kadının şiddet sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Altuntaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele için kararların biran önce alınmasını ve uygulanmasını istiyoruz. Bizler hem ülkemizde hem de dünyada kadınların şiddetten ve her türlü ayrımcılıktan uzak kaldığı bir dünya yaratmak için mücadele eden kurumlar olarak acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: AA

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