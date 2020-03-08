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Dünya Kadınlar Günü, Kırklareli, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

08.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:24
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Anneler Derneği Başkanı Aynur Yadalı, burada yaptığı konuşmada, kadınların yeryüzündeki en kutsal varlıklardan olduğunu söyledi.

Kadınların sevginin, fedakarlığın ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirten Yadalı, kadının her zaman saygıdeğer varlık olarak bilinmesini istediklerini belirtti.

Kadınların bir mimoza çiçeğine benzediğini belirten Yadalı, "Mimoza mart ayında açan bir çiçektir. Sarı rengi ile neşe saçar, kokusuyla çevresindekileri büyüler. Kadınlar bir mimoza çiçeği gibidir. Kadınlar, sevgisi, neşesi, fedakarlığı ve hoşgörüsüyle çevresine güzellik katar. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Törene, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu ile Anneler Derneği üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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