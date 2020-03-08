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Mustafa Kemal Atatürk, Dünya Kadınlar Günü, Çorum, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

08.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:16
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu ve Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Lale Koldaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve emekçi kadınlar için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce törene katılan kadınlara karanfil dağıtıldı.

Törenin ardından kentteki bir AVM'de Şiddeti Önleme Merkezi'nin standı ve kadın ressamların sergisi açıldı.

Kaynak: AA

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