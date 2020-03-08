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Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:04
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadınların hayata daha fazla katılımı için fırsat tanınması gerektiğini ifade eden Palancıoğlu, kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirtti.

"Kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir" ifadelerini kullanan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizlerin de yerel yönetimler olarak kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. Melikgazi Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediye olarak projelerimizin birçoğu kadınlarımıza hitap ediyor. Onları önemsiyor, topluma ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Öz güvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Üreten kadın ve emek veren kadın güçlü toplum demektir. Güçlü toplumlar ise güçlü ve umut dolu yarınların kaynağıdır. Hayatımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında başarılara imza atmış, varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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