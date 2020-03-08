8 Mart Dünya Kadınlar Günü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Saygılı, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:10
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha iyi yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti.

Kadının yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolü olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Kadınların aile içinde 'anne' olmakla başlayan fedakarlık, sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duyguları, toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli gücü oluşturur. Türk kadını, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyete giden yolda gerek cephede gerekse cephe gerisinde çok büyük işler başarmıştır. Ülkemizin ve toplumumuzun kalkınmasında geçmişte olduğu gibi bugün de özveriyle çalışan kadınlarımız sosyal hayatımızı şekillendiren en değerli varlıklarımızdır. Nasıl ki toplumun temeli aile ise ailenin de temeli kadındır."

Sezer, son olarak özverinin, şefkatin ve sevginin kaynağı olan aile kurumunun temelini oluşturan tüm kadınların gününü kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız sunan, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlara başarı, mutluluk ve sağlık dileyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların, Türk toplumunda, tarihinde ve aile yaşamında her zaman seçkin ve saygın bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saygılı, "Milli Mücadele dönemi boyunca ülkemizin işgalinden kurtuluşa yöneldiği yolda da hep ön cephede olmuşlar. Bugün düşman işgalinden temizlenmiş vatan toprağının her karışında emekleri ve göz yaşları bulunmaktadır. Tarihin her sayfasında üstün kahramanlık örneği sergileyen kadınlarımız tarihe adlarını altın harflerle yazdırmışlardır." ifadelerini kullandı.

Saygılı, bugün gelişen dünyada ise kadınların toplum hayatındaki öneminin gün geçtikçe arttığını ve daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Can Yaman Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor İrfan Can Okan Buruk Berkay Şahin Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:33:58. #1.14#