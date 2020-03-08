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Dünya Kadınlar Günü, Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:32
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, kadının yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti.

Kadınların, aile içinde anne olmakla başlayan fedakarlıkları, sevgi, saygı, hoşgörü duygularıyla toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli güç olduğunu ifade eden Aksoy, dünyadaki en zor mesleklerin başında gelen insan yetiştirme sanatının en güzelinin anne vasfıyla kadınlar tarafından icra edildiğini vurguladı.

Anne olan kadının topluma bireyler kazandırdığına işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Kadın eştir, sorumluluklarımızı paylaşır, yükümüze omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır sevgi ve masumiyet taşır. Bu nedenledir ki gerek inancımız gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için dönemin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur."

Aksoy, toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de kadın olduğunu belirterek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Kadınlarımız her daim hak ettikleri konumda ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan, iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Günümüzde kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki etkinlikleri her geçen gün artmaktadır. Kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimiz inancındayım. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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