07.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:16

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Türk medeniyetinde kadınların sevgi, saygı, şefkat, adalet ve merhametin timsali olarak kabul edildiğini bildirdi.

Kadınların fedakarlığı ve üretkenliği ile tarih boyunca hep öncü rol oynadığını belirten Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlarımız dünya kadınlarına eşsiz bir rol model olmuşlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza gerekli sevgi ve saygıyı göstermemiz en önemli görevlerimizdendir.

Bayrak, vatan ve mukaddesatımız uğruna ülkemizin istiklal ve istikbali için bir an olsun düşünmeden ve geriye bakmadan canlarını feda eden kahraman yiğitlerimizin emanetleri anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA