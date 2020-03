07.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:26

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şentürk, mesajında, toplumun temeli aile, ailenin temelinin de kadın olduğunu belirterek, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda katılımları arttıkça ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının daha güçlü ve hızlı olacağını kaydetti.

Bugünün Türkiye'sinde kadınların eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olduğunu vurgulayan Şentürk, "Bizler, 'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışındaki bir medeniyetin, kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın günlerini içtenlikle kutluyorum." diye konuştu.

Milletvekili Tüzün de sadece belirli günlerde hatırlanmadığı, onlara yaşamın her alanında ve anında gereken sevgi, saygı, özen ve önemin verildiği bir Türkiye dileğiyle, tüm kadınları saygıyla selamladığını ifadelerini kullandı.



Kadınların toplumsal yaşantıdaki önemine değinen Tüzün, şunlar kaydetti:

"Belki de kadınlarımızın toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki yeri ve önemini en iyi ifade eden kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Kadınlarımıza her alanda gereken değer ve özeni göstereceğiz. Onların başta aile hayatı olmak üzere, iş ve sosyal yaşantısında hak ettiği değeri elde etmeleri için yanlarında olacağız."

Kaynak: AA