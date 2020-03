07.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:10

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, kadının ülkenin geleceği için önemli bir potansiyel güç olduğunu belirtti.

Kocaeli'de iş hayatında ve ailede kadını güçlendirecek projelere imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükakın, "Nasıl ki kuşlar tek kanatla uçamazsa kadınla erkek kol kola olamazsa bu memleketin hak ettiği yere gelme şansı yok. Bunun için kadınların hayatın içine çok güçlü bir şekilde katılması lazım. Her ilimizde üniversite var, kadınlarımızı kızlarımızı okuttuğumuz zaman toplumun her alanında kendine yer bulacaklar. Kadının üretime olan desteği her sektörde kendini göstermektedir. Bu çok kıymetli bir hazinedir. Kocaeli olarak bizim en büyük hedefimiz, aileden iş dünyasının her alanında büyük emekleri olan kadınlarımızın mutlu olduğu bir kent oluşturmaktır. 'Kadın Dostu Kent Kocaeli' ve 'Mutlu Şehir Kocaeli' hedefimizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Eğer kadın mutluysa Kocaeli mutludur, Türkiye mutludur"

Büyükakın, Kocaeli'de KOMEK aracılığıyla 202 bin kadının mesleki sertifika aldığını ve bunlardan birçoğunun kendi işlerini kurduğunu bildirdi.

Belediye olarak çok önemli projeler hayata geçirdiklerine işaret eden Büyükanı, mesajında şunları kaydetti:

"Spor salonlarımızda antrenörlerimiz aracılığıyla 65 bin kadınımız çocuklarını okula bıraktıktan sonra spor yaptı, sağlık buldu. Doğumdan önce ve sonra Kocaeli'de 214 bin 640 annemize süt desteği sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde 2 bin 471 kadın çalışanımızı istihdam ediyoruz, üstelik bunların 199'u yönetici olarak görev yapıyor. Kocaeli'de kadınlarımız büyükşehire bağlı otobüslerden saat 22.00'den sonra durak haricinde istedikleri yerde inip, evlerine güvenle gidebiliyor. Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek hepimizin görevidir. Gelişen ve değişen ticari hayatta kadınların yeri çok önemlidir. Kadınlar; hem toplumun hem ailenin temelidir. Eğer kadın mutluysa Kocaeli mutludur, Türkiye mutludur. Eğer kadın umut içindeyse ülke o kadar umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Ne yazık ki ülkemizde şiddet ve kadın cinayetleri yaşanmaktadır. Bu toplumsal bir yaradır. Bu yarayı sarmak da hepimizin vazifesidir."

