07.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:04

AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, "Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kadınların son yıllarda giderek artan şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaya başladığını belirten Balta, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetleri döneminde kadınlarımızın hak ettiği yerde olmaları ve saygınlıklarının üst bir bilinçle idrak edilebilmesi için reform niteliğinde çalışmalara imza attık. Bundan sonra da 2023, 2053, 2071 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Yalnızca bizim ülkemizde değil, ne yazık ki bütün dünyada benzer bir durum arz eden ve yapılan yasal düzenlemeler, alınan adli tedbirler ve güvenlik önlemlerine rağmen devam eden kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak hepimiz için öncelikle insani bir görevdir."

Kaynak: AA