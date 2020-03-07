07.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:42

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, kadınların emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştirip, insanlığın umudunu yeşerttiğini bildirdi.

Kadına saygının, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın bir sonucu olduğunu ifade eden Çakacak, şunları kaydetti:

"Türk tarihinde kadın daima etkin ve önemli rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır. Siyaset, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere toplum hayatının hemen her alanında kadını dışlayan bir anlayışın benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Kadına yönelik şiddet ve baskı, tüm dünyada önemli bir sorundur. Kadınların uğradığı her haksızlıkta, adaletsizlikte ve ayrımcılıkta onların yanında yer almak vicdanını yitirmemiş herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın karşısında olmak ve onlara her zaman en büyük desteği vermek sadece üstlendiğimiz kamu görevinin bir sorumluluğu değil, insan olmanın bir gereğidir."

Çakacak, yaşamın her anında varlıklarıyla onurlandıran, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ailenin ve toplumun temel taşı annelerin, şehitlerin ve gazilerin eşleri ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA