07.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:47

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil fabrikalarında çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sonel'in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil fabrikasındaki kadın çalışanlarıyla bir araya gelerek öğle yemeği yediği ve gün dolayısıyla yaptırdığı pastayı kadınlarla birlikte kestiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Kadınlar bizim için sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil yılın her günü hatırlanması gereken kıymetli anamız, eşimiz, kızımız, kardeşimiz ve arkadaşlarımızdır. Kadınlar toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ihracat yapan tekstil fabrikamızdayız. Burada yüzlerce kadın çalışanımız var. Onları ziyaret ettik ve günlerini kutladık. Bir de sürpriz yaparak tekstilde çalışan 300 kadın çalışanımıza Trabzon, Rize gezisi sözümüzü verdik."

Açıklamada, fabrikada çalışanlar kadınlar ise kendilerine iş imkanı sağlayan ve ziyaret ederek moral veren Vali Sonel'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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