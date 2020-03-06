06.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:50

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ök, mesajında, Cumhuriyetin atılan sağlam temellerle büyümesine katkı sunan, cephede Kara Fatma, meydanda Halide Edip, gökyüzünde Sabiha Gökçen olup, bugün spordan siyasete, iş dünyasından sanata her alanda gurur kaynağı olan tüm kadınları saygı, sevgi ve rahmetle andığını ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanmasının AK Parti'nin temel hedef ve öncelikleri arasında yer aldığını bildiren Ök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir. Kadınlarımızı güçlendirmek, ülkemizi güçlendirmektir. Kadın güçlü ise toplum güçlüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyor, toplumun yüzde 50'sini oluşturan biz kadınların, hem iş hayatında hem siyaset arenasında hem sosyal alanda, kısacası hayatın her alanında hak ettiği yere, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA