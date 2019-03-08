Sivas'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan serginin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan gerçekleştirdi.

Vali Ayhan, serginin hazırlanmasına katkı sunan kadınlara teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Serginin açılışına, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA