Yozgat'ta jandarma ekipleri, trafik uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Jandarma ekipleri Yozgat Muslubelen mevkisi kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil hediye etti.

Jandarma ekipleri daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve bir alışveriş merkezine giderek, buradaki kadınlara da çiçek takdim etti.

Kaynak: AA