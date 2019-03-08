8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."
Kaynak: AA