Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA