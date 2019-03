Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Türk Polis Teşkilatı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, cesaretiyle tarihin her sayfasında göz ardı edilemeyecek rol oynayan tüm kadınlarımızın kişilik haklarını en iyi şekilde koruyup gözetmeye çalıştığımızı ve kadınlardan yana pozitif ayrımcılık yaptığımızın bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayımladığı mesajda, toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de kadın olduğunu belirtti.

Kadınların bir anne olarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gösterdikleri fedakarlık ve çabanın her türlü takdirin üzerinde olduğuna işaret eden Uzunkaya, "Bu nedenle geleceğe güvenle bakabilmek, kadın ve kadına verilen önemle doğru orantılıdır. Türk kadınının, dünya kadınları arasında anaç yapısı, yüreğindeki büyük sevgi ve özverisi, eşine ve ailesine bağlılığı ile ayrı bir yeri vardır. Kadınlarımız en zor şartlarda bile sabırlı olmaları ve fedakarlıkları ile en ağır rolleri üstlenmekte, annelik görevlerinde olduğu gibi hayatın her alanında başarı ile öne çıkmaktadır. İnsanlık tarihinde örneklerine rastladığımız nice başarılar gibi ülkemizin kadınları da tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizde daima en ön safta yer almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk de 'Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' sözleriyle Türk kadınının, tüm dünya kadınları arasındaki mücadeleci yapısını ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlardan yana pozitif ayrımcılık yaptığımızın bilinmesini istiyoruz"

Gerektiğinde devletin kuruluşunda, gerektiğinde ise vatanın kurtuluşunda üstün kahramanlıklar sergileyen kadınların, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında hafızalardan silinmeyecek büyük bir destana imzasını attığını vurgulayan Uzunkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polis Teşkilatı olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, cesaretiyle tarihin her sayfasında göz ardı edilemeyecek rol oynayan tüm kadınlarımızın kişilik haklarını en iyi şekilde koruyup gözetmeye çalıştığımızı ve kadınlardan yana pozitif ayrımcılık yaptığımızın bilinmesini istiyoruz. Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hiçbir kadının baskı, şiddet ve cinayet mağduru olmadığı bir Türkiye özlemiyle sağlık ve esenlikler diliyorum.?"

Kaynak: AA