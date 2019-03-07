TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın olmanın anlam ve önemi üzerine etraflıca düşünmek ve kadınların karşılaştığı zorlukları ele almak için bizlere iyi bir fırsat sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de kadınların, toplumlarının kuruluşunda hep ön saflarda mücadele ettiğini belirtti.

Kadınların dün olduğu gibi bugün ve gelecekte örnek tarihsel duruş sergilemeye devam edeceklerinin altını çizen Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'ndan, 15 Temmuz şehitlerimize kadar ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad etmek istiyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın olmanın anlam ve önemi üzerine etraflıca düşünmek ve kadınların karşılaştığı zorlukları ele almak için bizlere iyi bir fırsat sunmaktadır. Kadınların yüz yüze kaldıkları sorunları tartışmanın aynı zamanda topluma ve geleceğe ilişkin bir inşa faaliyeti olduğuna gönülden inanmaktayım.



Toplumsal inşanın en sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için kadınların aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamalıyız. Kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve pekiştirilmesine katkı sağlamamız gerekmektedir.

İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir."

Şentop, Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'nde "Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır" sözüyle, karşılıklılık ilkesine çok veciz şekilde dikkati çektiğini anımsattı.

Toplumsal çerçevede insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi gereken kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadına yönelik şiddet milli ahlak ve inançlarımızla asla uyuşmamaktadır. Günümüzde kadınların metalaştırıldığı çarpık bir anlayışın yaygın ve egemen olduğu görülmektedir. Bu anlayışın etkisizleştirilmesi ve kadına gerek aile içerisinde, gerekse sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta hak ettiği itibarın verilmesi öncelikli görünmektedir.

Bir başka husus ise ülkemizde kadınların konumunun medeniyet değerlerimiz yok sayılarak ve aile kurumu yıpratılarak iyileştirilemeyeceğidir."

Ailenin toplumların ve milletlerin sağlıklı bir gelecek için muhtaç oldukları temel kurum olduğunu anımsatan Şentop, "Bu kurum, kadın ve erkeğin ortak emeğiyle sağlıklı bir zeminde yükselebilir. Hayatımızın her aşamasında yanımızda olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyor ve en içten dileklerimle selamlıyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA