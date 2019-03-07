Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sonel, mesajında, hayatın her alanında, sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınların, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli yere sahip olduğunu aktaran Sonel, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumumuzda var olan güçlü aile bağları, aile bireylerinin birbirine gösterdiği sevgi, saygı ve anlayış kadınlarımızın eseridir. Kadınlarımızın sahip olduğu her hak, milletimizin tüm fertleri için büyük bir güven kaynağıdır. Çünkü toplumsal huzurun temini, bir annenin, eşin kalbindeki huzurla alakalıdır. Kadınların hayatın bütün alanlarına etkin şekilde var olmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. "

Sonel, aileden başlayarak hayatın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: AA