8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Babaeski Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede sokak konseri düzenlendi.
Babaeski Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede sokak konseri düzenlendi.
Babaeski Adil Onat Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde yerel sanatçı Vildan Meriç çeşitli şarkılar söyledi.
Yaklaşık 4 saat süren konser., kadınlar beğeniyle izledi.
AK Parti'den kadın işçilere ziyaret
AK Parti Babaeski İlçe Kadın Kolları Başkanlığı teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın işçileri ziyaret etti.
Kadın Kolları Başkanı Melis Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya geldi.
Sezer, ziyarette kadın işçilerin Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil hediye etti.