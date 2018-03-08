Karlıova İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından Karlova Öğretmenevi düzenlenen programda vatani görevini yaptığı sırada şehit düşenler için mevlit okundu.

AK Parti ilçe Başkanı İlyas Bingöl, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği sorunların çözümü için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Her dara düştüğümüzde ilk derdimizi dinleyen, acılarımızı paylaşıp yaralarımıza merhem olan siz kadınlar her zaman baş tacısınız." dedi.

Program sonrası Karlıova Devlet Hastanesini ziyaret eden partililer, yatılı hasta kadınlara karanfil dağıttı.